من إيطاليا ومصر وتركيا.. ميناء مصراتة يستقبل 655 حاوية بضائع وسلع متنوعة

وصلت إلى المنطقة الحرة مصراتة ثلاثُ بواخر تجارية تحوّي 655 حاوية بضائع وسلع متنوعة، قادمة من إيطاليا ومصر وتركيا.

وأعلنت إدارة المنطقة الحرة بمصراتة، في بيانات حديثة، وصول الباخرة MSC LUNA F، وعلى متنها 168 حاوية بضائع قادمة من إيطاليا، إضافة إلى وصول السفينة EF ELDRA التابعة للخط الملاحي الرواد وعلى متنها 191 حاوية سلع متنوعة قادمة من مصر لصالح القطاع الخاص.

وأشارت بيانات المنطقة إلى وصول السفينة MEDKON ISTANBUL التابعة للوكيل الملاحي الممتاز، وعلى متنها 295 حاوية بضائع وسلع متنوعة قادمة من تركيا.