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المنقوش: رسو سفينة البحرية الملكية البريطانية في طرابلس رسالة هامة لعمق العلاقات بين ليبيا وبريطانيا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

اعتبرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أن رسو سفينة البحرية الملكية البريطانية (ألبيون) في طرابلس رسالة هامة على عمق العلاقات بين ليبيا وبريطانيا.

وكتبت المنقوش، عبر تويتر: “بعد انقطاع طويل.. ترسو اليوم على شواطئ عاصمتنا الحبيبة سفينة البحرية الملكية البريطانية لأول مرة منذ 8 سنوات”.

وأضافت، “إنها رسالة هامة تؤكد عمق علاقات البلدين الصديقين، وبدورنا نثمن جهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا”.

وأجرت المنقوش زيارة للسفينة بعد رسوها في طرابلس، وكان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد قام بزيارة السفينة.

 

 


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صحيفة العنوان الليبية

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