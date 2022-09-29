المنقوش: رسو سفينة البحرية الملكية البريطانية في طرابلس رسالة هامة لعمق العلاقات بين ليبيا وبريطانيا

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اعتبرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أن رسو سفينة البحرية الملكية البريطانية (ألبيون) في طرابلس رسالة هامة على عمق العلاقات بين ليبيا وبريطانيا.

وكتبت المنقوش، عبر تويتر: “بعد انقطاع طويل.. ترسو اليوم على شواطئ عاصمتنا الحبيبة سفينة البحرية الملكية البريطانية لأول مرة منذ 8 سنوات”.

وأضافت، “إنها رسالة هامة تؤكد عمق علاقات البلدين الصديقين، وبدورنا نثمن جهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا”.

بعد انقطاع طويل.. ترسو اليوم على شواطئ عاصمتنا الحبيبة سفينة البحرية الملكية البريطانية [email protected] لأول مرة منذ 8 سنوات إنها رسالة هامة تؤكد عمق علاقات البلدين الصديقين 🇱🇾🇬🇧 وبدورنا نثمن جهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا pic.twitter.com/uY8t21Mnpv — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) September 28, 2022

وأجرت المنقوش زيارة للسفينة بعد رسوها في طرابلس، وكان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد قام بزيارة السفينة.