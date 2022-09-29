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علي أوحيدة: وجود السفينة البريطانية مأساة في حق ليبيا وشعبها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

علق الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا، علي أوحيدة على رسو البارجة البريطانية في ميناء طرابلس البحري، أمس الأربعاء.

وقال أوحيدة وفقاً لتغريدة أوردها عبر “تويتر”، إن الجميع ندد برسو ولكن لا أحد دعا للمقاومة، لافتاً إلى أن ما حدث يعد مأساة في حق ليبيا وشعبها.

وكان قد شارك في الاحتفالية  التي نظمها سلاح البحرية البريطانية على متن سفينة البحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس ألبيون” سفراء دول ألمانيا وبريطانيا ومالطا وإيطاليا، بالإضافة إلى الصديق الكبير  وغيرهم من المسؤولين.

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السفينة البريطانية علي اوحيدة ليبيا

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الوطن الليبية

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