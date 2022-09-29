مشيرب: الأحرار قاموا بالثورة لتخليص الأزلام من كابوس القذافي

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن من وصفهم بـ “الثوار الأحرار”، خلصوا “الأزلام” من ما وصفه بـ “كابوس القذافي”.

وقال مشيرب في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “الخلاصة؛ قام الأحرار بالثورة لتخليص الأزلام من كابوس معمر القذافى”. على حد زعمه.

وكان عبد الرزاق مشيرب، قد زعم في منشور سابق له أن “ثورة فبراير حققت طموحات الأزلام في الحكم دون وجود حاكم متسلط عليهم كانوا يخافونه أشد من خوفهم من الله”، بحسب تعبيره.

وأضاف “فلو كان الأزلام مخلصين لاحتفلوا بعيد فبراير لأنها هي من حققت طموحاتهم وجعلتهم سادة بعد أن كانوا عبيدا”، وفقا لحديثه.