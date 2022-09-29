القماطي يكشف عن لقاء غير معلن مع السفير الجزائري

الوطن| رصد

كشف رئيس “حزب التغيير”، جمعة القماطي، عن لقاء جمعه بالسفير الجزائري لدى ليبيا لأنها دولة تدعم الشعب الليبي.

وكتب القماطي، عبر حسابه في موقع تويتر، “لقاء أخوي لرؤساء أحزاب شبكة التواصل لمجموعة الأحزاب الليبية الـ8 مع سعادة سفير دولة الجزائر لدى ليبيا السيد سليمان شنينة”.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي للتأكيد على “دور الجزائر الإيجابي في دعم الشعب الليبي للخروج من أزمته ودعم الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية”.

وكشف القماطي أن الأحزاب المشاركة في اللقاء؛ وهم 8 أحزاب أغلبها ينتمي للإخوان، وهم “حزب الجبهة الوطنية- حزب تحالف القوى الوطنية – حزب التغيير – حزب العدالة والبناء – حزب ليبيا النماء – حزب العمل الوطني – حزب تيار يا بلادي – حزب تكنوقراط ليبيا”.