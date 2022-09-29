جمعة القماطي: التقينا بسفير الجزائر لأنها دولة تدعم الشعب الليبي

أكد جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” أنه التقى بسفير دولة الجزائر لأنها دولة تدعم الشعب الليبي.

وقال القماطي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “لقاء أخوي لرؤساء أحزاب شبكة التواصل لمجموعة الأحزاب الليبية الـ 8 مع سعادة سفير دولة الجزائر لدى ليبيا السيد سليمان شنينة”.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي للتأكيد على “دور الجزائر الإيجابي في دعم الشعب الليبي للخروج من أزمته ودعم الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية”.

تجدر الإشارة إلى أن القماطي قام بنشر بيان، لتوضيح تفاصيل لقاء السفير الجزائري، وأسماء الأحزاب المشاركة في اللقاء؛ وهم 8 أحزاب أغلبهم ينتمون للإخوان، وهم ” حزب الجبهة الوطنية- حزب تحالف القوى الوطنية – حزب التغيير – حزب العدالة والبناء – حزب ليبيا النماء – حزب العمل الوطني – حزب تيار يا بلادي – حزب تكنوقراط ليبيا”