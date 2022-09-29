باشاغا يوجه بحصر الموظفين الذين أوقفت حكومة الوحدة مرتباتهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2022

وجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا جميع الوزراء كل بما يخص وزارته والجهات التابعة لها بحصر الموظفين المتضررين بفعل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، والتي بموجبها توقفت مرتبات من كان لهم دور في دعم الحكومة الليبية.

وأكد باشاغا في خطابه الموجه للوزراء بالحكومة الليبية حرص الحكومة على دفع مرتبات كافة العاملين بالدولة في وقتها دون تأخير.

وأشار إلى قيام بعض الجهات بإيقاف مرتبات موظفين وحجب مخصصات ممن كان لهم دور في دعم الحكومة الليبية معتبرا أن هذا الإجراء يعد تعسفا في محاربة هذه الفئة لافتا إلى إمكانية التصرف في مخصصاتهم المالية لاحقا في أوجه صرف أخرى ناهيك عما ينتج عنه من آثار سلبية ونتائجوخيمة لا يمكن التنبؤ بها على عائلاتهم وأطفالهم ومن يعولهم.

واعتبر باشاغا الإجراء ابتزاز سياسي لمواطنين عبروا عن موقفهم تجاه ما يحدث في بلادهم مطالبا الوزراء بحصر الموظفين المتضررين كل فيما يخص وزارته والجهات التابعة لها ووضع آلية للتواصل مع كل من توقف مرتبه معتمدا من المراقب المالي ومدير الشؤون الإدارية الإدارية المالية بالجهة وإحالة الكشوفات إلى وزارة المالية للاختصاص