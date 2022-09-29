ليبيا الان

معزب: الولايات المتحدة سيكون لها الدور الأكبر بحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعة

أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب أن الولايات المتحدة سيكون لها اليد الطولى هذه المرة في حلحلة الأزمة الليبية الحالية.

وأضاف معزب في تصريحاتٍ صحفية أن أمريكا كانت تشارك في إدارة المشهد السياسي خلف الكواليس، مشيرًا إلى أنالوضع تغير،وأن الولايات المتحدة ستكون هي الأساس في حل الأزمة الليبية.

وأتبع عضو مجلس الدولة أن التوجه الأمريكي سيكون عبر انتخابات على مرحلتين، على أن تبقى السلطات الحالية في المرحلة الأولىبشقيها الرئاسي والتنفيذي ويصاحب الرئاسي البرلمان الجديد حتى إنجاز الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية العام المقبل.

الوسوم

الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا مجلس الدولة محمد معزب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك