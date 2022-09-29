معزب: الولايات المتحدة سيكون لها الدور الأكبر بحل الأزمة الليبية

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أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب أن الولايات المتحدة سيكون لها اليد الطولى هذه المرة في حلحلة الأزمة الليبية الحالية.

وأضاف معزب في تصريحاتٍ صحفية أن أمريكا كانت تشارك في إدارة المشهد السياسي خلف الكواليس، مشيرًا إلى أن “الوضع تغير،وأن الولايات المتحدة ستكون هي الأساس في حل الأزمة الليبية.

وأتبع عضو مجلس الدولة أن التوجه الأمريكي سيكون عبر انتخابات على مرحلتين، على أن تبقى السلطات الحالية في المرحلة الأولىبشقيها الرئاسي والتنفيذي ويصاحب الرئاسي البرلمان الجديد حتى إنجاز الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية العام المقبل.