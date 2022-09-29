الدبيبة يتابع نشاط مجمع القرآن الكريم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2022

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نشاط مجمع القرآن الكريم، خلال اجتماعه برئيس لجنة إدارة المجمع الدكتور طارق دعوب.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن دعوب استعرض الأربعاء خلال لقائه الدبيبة في العاصمة طرابلس، نشاط المجمع منذ تأسيسه، مقدِّمًا الدعوة لرئيس الوزراء للمشاركة في الندوة التي يعتزم عقدها المجمع خلال منتصف الشهر القادم، تحت عنوان “أساسيات نسخ المصاحف الشريفة وخطها وطباعتها”، بمشاركة متخصصين من عدة دول عربية وإسلامية.