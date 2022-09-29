بعيو: استقبال السفينة البريطانية من قبل مدنيين غير شرعيين “عار”

الوطن|رصد

استنكر الكاتب والصحفي محمد بعيو استقبال السفينة الحربية البريطانية من قبل مدنيين ليسوا شرعيين مثل وزيرة الخارجية منتهية الولاية نجلاء المنقوش، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني.

وقال بعيو في منشورٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لو أنّ الذي زار القطعة البحرية الحربية البريطانية، التي رست أمس في ميناء طرابلس المحتلة، أحد رؤساء الأركان للجيوش الليبية، أو رئيس أركان القوات البحرية الليبية، لكان ذلك مفهومًا وطبيعيًا، رغم أن دخول هذه الفرقاطة البريطانية مرفوض من أساسه لدى كل ليبي لا تزال فيه بواقي انتماء، لكن أن يتدافع على السفينة الحربية للبحرية الملكية البريطانية، والتي لم تكن في حالة زيارة عادية في إطار التعاون العسكري بين دولتين طبيعيتين، مسؤلون مدنيون من مستوى نائب رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي موسى الكوني، ووزيرة خارجية الحكومة المليشاوية منعدمة الولاية القانونية نجلاء المنقوش، وقرصان المصرف المركزي الصديق الكبير، فذلك والله، وحق الله وأيم الله، عارٌ ثم عارٌ ثم عار“.

وأتبع بعيو حديثه مؤكدًا أن ليبيا الآن لا تحتاج دستور ولا انتخابات ولا سلطات ولا برلمانات ولا حكومات، بل تحتاج شيئاً واحدًا أساسيًا ووحيدًا هو التحرير مكملًا “التحرير سلمًا وبالإرادة والانتفاضة الشعبية السلمية إن أمكن، أو نضالًا بالسلاح إن استحال التحرير بالسلام،التحرر أولاً من العملاء ثم التحرير من الدخلاء، تلك هي المعركة الوطنية المقدسة الواجبة الآن، وغير ذلك كله هراء“.