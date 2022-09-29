القيب يبحث تفعيل النشاط الفني والمسرحي بالجامعات

التقى وزير التعليم العالي والبحث بحكومة الوحدة المؤقتة الدكتور “عمران القيب” بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس وكيل وزارة الثقافة للمسرح والفنون “عبد الباسط أبوقندة”.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم، تناول اللقاء تفعيل النشاط الفني والمسرحي بالجامعات، وإشهار الفرق الموسيقية الجامعية، والتعاون في مجال السينما الوثائقية، واستمرار جهود النشاط المسرحي بالجامعات.

وخلال اللقاء أشاد “أبوقندة” بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات، متمنيا أن يكون شعلة الانطلاق لعودة الأنشطة الثقافية بالجامعات.

يشار إلى أن اللقاء حضره “إيمان فرج” مدير مكتب النشاط الجامعي المكلف.