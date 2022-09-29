شركة سرت: نتوقع تشغيل وحدة إنتاج البخار بمعمل الغاز مطلع الأسبوع المقبل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2022

أعلنت شركة سرت لتصنيع وإنتاج النفط والغاز أنه من المتوقع إعادة تشغيل وحدة إنتاج البخار بمعمل الغاز مطلع الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة شركة سرت محمد فنتري لمعمل الغاز بحسب المكتب الإعلامي لشركة سرت لتصنيع وإنتاج النفط والغاز.

وخلال الزيارة اطلع رئيس مجلس الإدارة على المراحل التي تم إنجازها للصيانة الطارئة لمنظومة البخار والتي بلغت حوالي 85% حتى الآن.

وجرى إيقاف تشغيل وحدة إنتاج البخار بعد أخذ الموافقة من المؤسسة الوطنية للنفط بسبب كثرة التسربات التي تواجه عمليات الوحدة وتؤثر في الكميات المنتجة وتؤدي إلى فقدان كميات من المياه والبخار والمواد الكيميائية التي تدخل في عملية إنتاج البخار.

يشار إلى أن تأخر تنفيذ العمرات السنوية للمنشآت الصناعية والوحدات التابعة لها هو ما تسبب في هذه الأعطال.

وكانت آخر عمرة أجريت لوحدة إنتاج البخار سنة 2010 ولم تجرَ أي عمرة بعدها بسبب الأوضاع الأمنية وتأخر الميزانيات المطلوبة.