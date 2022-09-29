جهاز الردع يسلم استراحة كانت تستعمل كسجن سري بعين زارة إلى مالكها

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الخميس، عن تسليم استراحة كانت تُستعمل كسجن سري من قبل أحد التشكيلات المسلحة بمنطقة عين زارة في طرابلس إلى «مالكها الشرعي».

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه الخطوة جاء بعد العملية الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس والحملة التي يُشرف عليها الجهاز لإرجاع ممتلكات المواطنين وبعض المرافق للدولة.

وأكد جهاز الردع تسليم الاستراحة إلى مالكها «بعد التأكد من ملكيتها وذلك بعد شكوى مقدمة بمركز شرطة عين زارة الجنوبي والذي بدوره أشرف عن عملية التسليم».

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إخلاء وتسليم مواقع في طرابلس إلى جهات حكومية

وسبق أن أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن إخلاء عدة أماكن وتسليم مقار ومواقع في طرابلس إلى جهات حكومية بعد أحداث العنف التي شهدتها العاصمة جرت في أوقات سابقة خلال الأسابيع الماضية.

وقبل أسبوع سلم الجهاز أحد المعسكرات الواقعة بمنطقة عين زارة إلى رئاسة أركان الدفاع الجوي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. وسلم كذلك مزرعة «أخذت بقوة السلاح» وتعود ملكيتها إلى عائلة طاطاناكي إلى الورثة منهيا بذلك سنوات من «ابتزازهم»، وفق تعبير الجهاز في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

عناصر جهاز الردع بالاستراحة في عين زارة اثناء تسليمها لمالكها الشرعي. (جهاز الردع)

عناصر جهاز الردع بالاستراحة في عين زارة اثناء تسليمها لمالكها الشرعي. (جهاز الردع)

عناصر جهاز الردع بالاستراحة في عين زارة اثناء تسليمها لمالكها الشرعي. (جهاز الردع)