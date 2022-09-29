الدبيبة يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ووزير دفاعها عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم بديوان مجلس الوزراء، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط الفريق جوي مارتن سامبسون، بحضور سفيرة بريطانيا في ليبيا، والملحق العسكري بالسفارة، والفريق الفني لوزارة الدفاع البريطانية.

وبحسب بيان عن الحكومة، خُصص اللقاء لمتابعة التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين، وضرورة تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات من قبل دولة بريطانيا.