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سفير هولندا: الانتخابات هي الطريق إلى الأمام في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2022

أكد سفير هولندا لدى ليبيا “دولف هوخيوونيخ” اليوم الخميس أن الانتخابات هي الطريق إلى الأمام.

وقال سفير هولندا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن بلاده فخورة بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وشركائها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 وأضاف سفير هولندا إنه من المهم جدًا الحفاظ على بعض العناصر الأساسية مثل الجاهزية الفنية وتعزيز المشاركة المدنية والتصدي لخطاب الكراهية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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