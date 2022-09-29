سفير هولندا: الانتخابات هي الطريق إلى الأمام في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2022

أكد سفير هولندا لدى ليبيا “دولف هوخيوونيخ” اليوم الخميس أن الانتخابات هي الطريق إلى الأمام.

وقال سفير هولندا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن بلاده فخورة بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وشركائها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف سفير هولندا إنه من المهم جدًا الحفاظ على بعض العناصر الأساسية مثل الجاهزية الفنية وتعزيز المشاركة المدنية والتصدي لخطاب الكراهية.