مجلس الأمن يجدد الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ليبيا

جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا اشتُبه في قيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر، بحسب ما نشرته البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على «تويتر».

جاء ذلك بعدما اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2652 حول ليبيا «بالإجماع»، في خطوة رحبت بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، جلسة حول ليبيا، ستعرض خلالها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا.