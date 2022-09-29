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سرت.. البدء في توزيع 6 آلاف بطاقة إيفاء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سرت

بدء فرع وزارة الشؤون الاجتماعية سرت في توزيع ستة آلاف بطاقة “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 سنة.

وأوضحت فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان له أن عملية التوزيع انطلقت في مجمع قاعات “واقادوقو” في التاسعة صباح اليوم الخميس، ويتواصل العمل إلى السابعة مساء.

ولفت البيان إلى أن تسليم البطاقات سيستمر ات في فترتين، صباحية ومسائية، على مدار الأسبوع حتى الانتهاء منها.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وقعت عقدا في يوليو الماضي مع مصرف الجمهورية لإطلاق بطاقة “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا.


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صحيفة العنوان الليبية

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