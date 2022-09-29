الساحلي: أغلقنا أسواقا تجارية ومصحات ومطاعم مخالفة في بنغازي

أعلن الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي صلاح الساحلي، إنطلاق حملة لمتابعة كل الأنشطة التجارية في المدينة وفقا لقرار رئيس الجهاز في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الإصحاح البيئي والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

أضاف في تصريحات صحفية: “سجلنا العديد من المخالفات الصحية والقانونية في كل الأنشطة التجارية بعد صدور القرار الذي يقضي بتنفيذ كل اختصاصات الجهاز والقوانين المناطة به”.

وتابع قائلاً: “أغلقنا أسواقا تجارية ومصحات ومقاهٍ ومطاعم ومحال مواد غذائية، بسبب رصد مخالفات تتعلق بالنظافة والرخص وأذونات المزاولة لبعض الأنشطة التجارية”.