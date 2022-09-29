قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للضيافة الطبية في دورته الثالثة لطفي الخليفي إن مختصين ومهنيين من تونس وليبيا وفرنسا وإيطاليا وبوركينا فاسو والجزائر يشاركون في أشغال المؤتمر الذي تحتضنه مدينة الحمامات (شمال شرق) على مدى يومين.

وأضاف الخليفي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، أن هذا المؤتمر الذي تحتضنه حاليا مدينة الحمامات يعنى بالسياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء ويهدف بالخصوص إلى إبراز الإمكانيات الكبيرة لجهة الوطن القبلي في النهوض بقطاع السياحة العلاجية.

وأبرز المصدر ذاته أنه من الضروري إفراد قطاع السياحة العلاجية في تونس باستراتيجية خاصة للنهوض به والعمل على تثمين القدرات التونسية الكبيرة في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل 45 بالمائة من الإيرادات الإجمالية لقطاع السياحة وله قيمة مضافة عالية خاصة وأنه نشاط متواصل على طول السنة وفي ظل ارتفاع الطلبات على السياحة العلاجية وعلى إقامات المسنين والمقدرة بنحو 8 ملايين شخص في أوروبا، وفق تعبيره.