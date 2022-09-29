الجديد: على الأقل حتى نهاية العام.. الدولار لن يصل لـ6 دنانير

الوطن|رصد

أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن الدولار لن يصل في المصرف إلى الستة دينار حتى نهاية السنة على أقل تقدير معتمدًا على احتساب قيمة ارتفاع الدولار إلى العملات الأخرى منذ بداية 2021 وهو تاريخ تعديل سعر الصرف وحتى الان.

وأضاف الجديد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا صحة لما يردده البعض حول وصول الدولار إلى ستة دنانير في المصرف“، متبعًا “مع ذلك يجب أن تعلوا المطالبات للمصرف المركزي بتثبيت سعر صرف الدينار إلى الدولار عند سعر 4.48 بدل هذا التذبذب الذي نشاهده“.