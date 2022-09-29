وزير الصحة يبحث مع اليونيسف الدعم المقدم لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2022

اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في ليبيا ميكيلي سيرفادي، الذي تسلم مهامه منذ نحو شهرين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين بحثا الدعم المقدم من منظمة اليونيسيف لدولة ليبيا، ووضع آلية للدعم الذي سيقدم في سنة 2023.

وناقش الوزير المكلف مع ممثل اليونيسيف خطوات علاج مرضى ضمور العضلات في ليبيا، والاتفاق على تكليف فريق طبي من دولة إيطاليا على غرار الفريق الأول، مشددا على ضرورة التنسيق بين السفارة الإيطالية والمنظمة الدولية لتسهيل كل الإجراءات لوصول الفريق الطبي للتقييم.

وأكد أبوجناح ضرورة التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة في أنواع الدعم المقدمة؛ على ألا يتم إلا وفق الاحتياج من خلال الإدارات المختصة بالوزارة.