الترجمان: الفساد بدأ مع تغول الإخوان في المجلس الانتقالي

الوطن|رصد

أكد الناشط الحقوقي خالد الترجمان أن الفساد بدأ بعد تغول تنظيم الاخوان المسلمين في المجلس الانتقالي، ومن ثم بعد فتوى الغرياني،إلى أن أصبح عابرًا للحكومات.

وقال الترجمان في تصريحاتٍ صحفية: “الفساد بدأ عند تغول الإخوان المسلمين في المجلس الانتقالي سواءً من أموال قطر أو أموالهم الخاصة، ومن ثم بعد الفتوة الأولى للغرياني والتي تنص على أن ما يستولي عليه المقاتلون أو الثوار في فبراير هي غنائم حرب“، مضيفًا“ذلك الذي جعل الناس تبدأ بالاستيلاء على الأموال العامة والأراضي والعقارات، ثم على الأموال الخاصة“.

وأتبع الناشط الحقوقي “مسألة الفساد هي مخطط خارجي من دول وأجهزة معينة، لتذهب بالليبيين إلى الفساد لأبعد مكان“، مكملًا “كل الحكومات والوزارات والمناصب السيادية اتفقوا على النهب والسرقة وأصبحوا كلهم فاسدين“.