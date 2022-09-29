كبير مستشاري الدفاع البريطانية: ندعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2022

التقى المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي”، مؤلفا من موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الخميس، بكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الفريق جوي “مارتن سامبسون” لبحث الأوضاع العسكرية في ليبيا، ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار.

وأعرب سامبسون خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية محمد الحداد، وسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال عن دعم المملكة المتحدة لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، لبسط الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتوق لها الشعب الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي استمرار العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال لجنة 5+5، ولقاءات رؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على كافة البلاد، وجمع السلاح، وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية.