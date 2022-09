خبير عسكري: زيارة السفينة البريطانية لميناء طرابلس له علاقة بالحرب الدائرة في أوكرانيا

ليبيا – ربط الخبير العسكري المصري العقيد حاتم صابر زيارة السفينة البريطانية بالحرب الدائرة في أوكرانيا، ومن أجل تأمين مصادر الغاز الطبيعي البديلة للغاز الروسي.

صابر لفت في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن بريطانيا غابت عن المشهد الليبي، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام قدراتها العسكرية، بينما كان هناك حضور أوروبي عبر مهمة (إيريني) في البحر المتوسط.

وأضاف: “لا يتضح ما إذا كانت هناك نية بريطانية للعب دور أكبر في التوفيق بين الأطراف الليبية”، واصفًا المشهدين السياسي والأمني في ليبيا بأنه أصبح أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

