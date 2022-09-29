الكوني واللافي يلتقيان كبير مستشاري الدفاع البريطاني

الوطن|رصد

أعلن المجلس الرئاسي عن لقاء جمع بين موسى الكوني، وعبد الله اللافي، بكبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الفريق جوي مارتن سامبسون بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، صباح يوم الخميس.

وأضاف المجلس الرئاسي، عبر منشور له على الفيسبوك، أن ما نوقش خلال هذا اللقاء هو مباحثة الاوضاع العسكرية في البلاد، ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار، مشيرًا إلى حضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا السيدة كارولين هورندال لهذا اللقاء.

وصرّح المجلس أنّ الفريق سامبسون كان قد أعرب عن دعم المملكة المتحدة لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، ليمهّد الطريق نحو إجراء الانتخابات في ليبيا التي يتوق لها الليبيون؛ ببسط الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي.

وأكد المجلس على ضرورة السعي لتوحيد المؤسسة العسكرية، من خلال لجنة 5+5 ، والاجتماعات التي تضم روؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على كافة البلاد، وجمع السلاح، وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية