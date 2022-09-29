السفارة البريطانية: نعمل بلا كلل من أجل استقرار ليبيا

قالت السفارة البريطانية في ليبيا، إن سفينة الإنزال إتش إم إس ألبيون زارت طرابلس أمس كرمز للعلاقة الودية والتعاون بين المملكة المتحدة وليبيا، واستمرت الزيارة ليوم واحداً حافلاً بالأحداث والأنشطة لتعزيز التعاون بين البحرية الملكية والبحرية الليبية، وتعتبر هذه الزيارة الودية جزء روتيني من أنشطة سفينة الإنزال إتش إم إس ألبيون للتعاون بين البحرية الملكية وقوات البحرية في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مثل زياراتهم بالماضي إلى إسبانيا، قبرص وإيطاليا.

أضافت في بيان: “ضمن أعراف زيارات سفن البحرية الملكية، تمت دعوة فريق السفارة البريطانية والبحرية الليبية وبعض من القادة الليبيين لحضور حفل على متن السفينة. نشكر طاقم السفينة على احترام الثقافة الليبية، حيث قدموا ضيافة أكل حلال ومشروبات غير كحولية للحضور، وتعمل السفارة البريطانية في ليبيا بلا كلل مع جميع الليبيين من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق الاستقرار الدائم” وفق قولها.