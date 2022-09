ليبيا – قال وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان حافظ قدور إنه بعد تشكيل الحكومة الإيطالية التي سيرأسها يمين الوسط بزعامة جورجيا ميلوني سيكون الوقت قد حان لاستئناف العلاقات مع الحكومة الليبية، وفقًا لمعاهدة الصداقة.

قدور أكد في تصريح لوكالة الأنباء الايطالية بحسب ما نقلته شبكة “لام”، استعدادهم لاستئناف العلاقات على أساس معاهدة التعاون المبرمة مع إيطاليا في كافة المجالات خاصة على مستوى الأمن والسياسة.

وتابع: “بلغنا الحد الأقصى للعلاقات مع حكومة يمين الوسط ويجب انتظار تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة”.

Shares

The post قدور: مستعدون لاستئناف العلاقات مع إيطاليا على أساس معاهدة التعاون المبرمة معها في كافة المجالات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية