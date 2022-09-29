مؤسسة النفط تنظم تمرين محاكاة تلوث بحري بميناء الحريقة

الوطن|رصد

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة الوطنية للنفط سيناريو لتمرين محاكاة تلوث بحري بالنفط الخام من المستوى الثاني بميناء البريقة.

وتضمن برنامج التمرين الميداني تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المؤسسة الوطنية للنفط مرتبطة بغرفة عمليات موحدة بالشركات النفطية المجاورة لمكان الحادثة.

وخلال تمرين المحاكة تم الإبلاغ عن حادثة التسرب عبر مشغل الراديو من شركة سرت ألى غرفة العمليات الرئيسية من ثم تقييم المخاطر الناتجة عن الحادثة، وتفعيل فرق الاستجابة وتقديم الدعم اللوجستي لها، وإرسال التقارير بشكل مستمر للإدارة.

من جهته أوضح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية أن هذا التمرين يعد حدث استراتيجي لمعرفة مدة استجابة شركة سرت لحوادث التسريبات النفطية، خاتمًا بتوجيهه الشكر لكافة الشركات النفطية المشاركة التي أظهرت استجابة جيدة للتعامل مع الحوادث.