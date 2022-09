بن شرادة: التدخل الدولي أحيا أطرافًا كانت على وشك الانتهاء في ليبيا

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن أزمة ليبيا تكمن في المجتمع الدّولي وهو جزء كبير من المشكلة وليس الحلّ.

بن شرادة قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إن تصريحات السّفراء غامضة ومربكة للمشهد الليبي وتشجّع على الانقسام.

وأشار إلى أن التدخل الدولي أحيا أطرافًا كانت على وشك الانتهاء في ليبيا.

واعتبر أنه لا يمكن إيجاد حل للأزمة الليبية من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدّولي.

