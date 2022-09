مدير مطار غات: لا توجد عوائق تمنع استئناف المطار لعمله في تسيير الرحلات الداخلية

ليبيا – قال مدير مطار غات بوكر حسين إنه بعد اجتماع بلدية غات بوزير المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعاتها في طرابلس، ستصل لجنة لتفقد مطار المدينة واحتياجاته لتقييمه من أجل استئناف الرحلات.

حسين أكد في تصريح لمنصة “فواصل” أنه لا توجد عوائق تمنع استئناف مطار غات لعمله في تسيير الرحلات الداخلية.

وأشار إلى أنه قد وصلت شحنة من البطاريات الخاصة بإنارة مهبط المطار، وستصل غات قريبًا.

ولفت إلى أنه من المتوقع إذا سارت الأمور على ما يرام، أن يستأنف المطار رحلاته خلال شهر أكتوبر المقبل.

