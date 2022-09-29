باشاغا يقف على صيانة مقار حكومته في سرت

العنوان-سرت

تابع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، أعمال الصيانة الجارية لمقار حكومته بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت رفقة عدد من الوزراء استعدادا لمباشرة الحكومة لأعمالها من هناك.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا تفقد رفقة نائبيه سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزراء الخارجية حافظ قدور، والرياضة عبدالسلام غويلة، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، سير أعمال الصيانة بالمقار الحكومية والخدمية في مدينة سرت.

ووقف باشاغا والوفد المرافق له على أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز لمقر الحكومة المكلفة من مجلس النواب بمجمع قاعات واغادوغو، كما استمع إلى إحاطة شاملة عن سير العمل والمراحل المتبقية من التجهيز.

ووجه باشاغا خلال جولته أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على أعمال الصيانة بمتابعة الشركات المنفذة وإلزامها بالرسومات والمواصفات المعتمدة، واستكمال المشاريع حسب المدة الزمنية المقررة دون أي تأخير.

وأعلن باشاغا في تصريحات سابقة أن حكومته ستباشر أعمالها من مدينة سرت وكذلك بنغازي وذلك بعد فشله في دخول العاصمة ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل الانتخابات.