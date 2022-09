الدبيبة يلتقي عمداء البلديات وأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية

ليبيا – عقد بمجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال لقاء موسع لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع عمداء البلديات وأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وبحضور وزراء الحكم المحلي والمواصلات والمالية، والإسكان والتعمير، ووكلاء وزارة الحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

عمداء البلديات أكدوا خلال كلمات لهم ضرورة عملهم المستمر لنقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية الذي أنجز منه ملفات كثيرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جانبه أكد على ضرورة أن يكون هدف الجميع هو اللامركزية، مشددًا على الجميع ضرورة دعم إجراء الانتخابات من خلال مناشط مختلفة تنفذ داخل بلدياتهم لتوضيح الأمور للمواطنين بضرورة أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق، مؤكدًا أنه لا استقرار دون الانتخابات.

