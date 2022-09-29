حماد يطالب الكبير بإحالة إيرادات الميزانية إلى حسابات وزارته 

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طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة المالية.

وحذر حماد في خطاب له أن أي إجراء خلاف ذلك سيعرض الكبير للمساءلة القانونية باعتباره الجهة التي تسيطر على مواد الدولة.

ونبه وزير التخطيط من إيداع الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات أي جهات موازية في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وكان وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، أكد جاهزية المقترح النهائي لنظام الرواتب بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، وإحالته إلى مجلس النواب لعرضه، واعتماده في الجلسات القادمة.

وقال حماد، في مراسلة لرئيس الحكومة، إن إحالة المقترح تمت مع قانون الميزانية العامة لسنة 2022، وذلك عقب مشاورات واجتماعات عديدة من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص، والتي ضمت خبراء ومستشارين من اللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية ومجلس التخطيط الوطني.

وجاء ذلك في بيان نشرته صفحة “أخبار وزارات الحكومة الليبية” مرفق بصور من المراسلات المتعلقة بالمقترح، والتي من بينها خطاب رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب بخصوص المقترح، بهدف دراسته واعتماده.