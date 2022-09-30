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بليحق: لجنة للانتخابات البلدية تحقيقاً للديمقراطية والتداول السلمي على السلطة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة مساء الخميس وزير الحُكم المحلي ” سامي الضاوي ” ووزير الأشغال العامة ” نصر شرح البال ” لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بوزارتي الحُكم المحلي والأشغال العامة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فإنه تم مناقشة حل عدد من المختنقات بالبلديات ، ومناقشة تشكيل لجنة للانتخابات البلدية تحقيقاً للديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ، كما تم خلال اللقاء التأكيد على زيارة البلديات والفروع البلدية خلال الأيام المُقبلة للإطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعانيها البلديات وفروعها البلدية ، وأفاد وزير الأشغال العامة رئيس مجلس النواب بالشروع في أعمال صيانة مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

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صحيفة الساعة 24

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