برنامج «فلوسنا» يحاول فتح الصندوق المغلق لملف النفط والغاز

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على ملف النفط، وإدارة إيراداته، والجدل الذي يدور حوله، فضلاً عن الاستثمارات النفطية، أرباحها وخسائرها، في ظل صراع سياسي ألقى بظلاله على المقدرات النفطية الليبية.

وفتح البرنامج نقاشًا موسعًا مع الخبير النفطي عثمان الحضيري، حول الملف الشائك، والتجاوزات التي يجرى رصدها، وكيفية التعاطي مع حالات الفساد التي يسردها بعض المطلعين على القطاع النفطي، سواء داخليًا أو المحافظ الخارجية، وسط حديث عن «سمسرة» في النفط الليبي.

– الدبيبة والكبير والمشري وشكشك والشنطي يؤكدون الالتزام بشفافية الإيرادات النفطية

– بعد انتهاء «الإغلاقات».. تعرف على الطاقة التصديرية لموانئ الهلال النفطي

– نورلاند يبحث مع الدبيبة «إدارة الإيرادات النفطية».. ويشيد بمشاركته في «آلية مستفيد»

وخلال اجتماعهم هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس الماضي، كان ملف النفط الليبي على طاولة اجتماع مسؤولين كبار يمثلون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تناولوا «أهمية تحقيق التطلعات الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط، والاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات».

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