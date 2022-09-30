كبير مستشاري الدفاع البريطاني يؤكد دعم بلاده لجهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا 

العنوان – طرابلس

أعلن كبير مستشاري الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون دعم المملكة المتحدة لجهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وأكد سامبسون خلال لقائه عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد أن توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتوق لها الشعب الليبي.

وتطرق اللقاء بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال في العاصمة طرابلس، إلى لأوضاع العسكرية في البلاد، دور المؤسسات الأمنية في فرض الأمن وتحقيق الاستقرار،

وشدد كبير مستشاري الدفاع البريطاني، على أن توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

ومن جهته، أكد الكوني استمرار العمل على توحيد المؤسسة العسكرية من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لفرض الأمن وجمع السلاح، وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية.