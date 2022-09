بالصور | الكوني يتفقد بارجة الإنزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس

ليبيا – قام عضو المجلس الرئاسي موسي الكوني الأربعاء بزيارة للبارجة البحرية الملكية البريطانية “ألبيون” استجابة للدعوة الخاصة من طرف قائد هذا الصرح العسكري البحري الضخم، ولاستعراض أوجه التعاون العسكري بين البحرية الليبية والبحرية البريطانية.

المجلس الرئاسي أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ذلك يأتي وفق رمزية بالغة الدلالة لمستوى التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والمملكة المتحدة.

ووصف طاقم السفينة المكون من الف بحار هذا اليوم الذي يحلون فيه بشواطئ العاصمة الليبية بالتاريخي، والذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الوثيق بينهم وزملائهم في البحرية الليبية.

واعتبر الكوني أن استقبال ميناء العاصمة الليبية طرابلس، بارجة الإنزال البريطانية “ألبيون”، في أول زيارة تقوم بها البحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات، يحمل دلالة على المستوى النوعي من الاستقرار الذي وصلت اليه البلاد.

