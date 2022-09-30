رقابة الاغذية: ضبط مركبة محملة بأغذية مهربة من دولة محاذية

الوطن|رصد

صرّح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنّه تم ضبط مركبة آلية قادمة من إحدى الدول المحاذية للحدود الجنوبية لدولة ليبيا محملة بكمية متنوعة من الأسماك المجففة، والأدوية وحليب الأطفال، وأشياء أخرى.

وأَضاف المركز أنّ المصدر مازال مجهولًا حيث لم يكتب على السلع بلد المنشأ، مشيرًا أنّ عناصر البحث الجنائي في سبها قد تحركت على الفور، وقد تم إبلاغ عناصر الحرس البلدي في سبها، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية للتأكد من السلع المضبوطة في ظروف نقل غير صحية مع طول المسافة وارتفاع درجات الحرارة، و عليه تم ضبط الكمية.

وأعلن المركز أنّ السلع المضبوطة وبعد الكشف عليها تبين أنها غير مطابقة، ووقد أحيل التقرير المفصّل عن الحادثة إلى جهاز الحرس البلدي.