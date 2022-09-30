القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا يشيد بتقرير ديوان المحاسبة 

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أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان يالتقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2021.

وأكد أوردمان خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على دعم الولايات المتحدة لمراجعي الحسابات في الحصول على الاعتماد الدولي.

وشدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بليبيا خلال اللقاء – على هامش الاحتفالية الخاصة بإتمام الدورة التدريبية لمتدربي ديوان المحاسبة الليبي للرقابة على تقنية المعلومات – على أهمية الشفافية والمساءلة.

وعقد شكشك اجتماعا منفصلاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية، لعرض برنامج الشراكة للعام المقبل بين ديوان المحاسبة الليبي والوكالة الأمريكية للتنمية.