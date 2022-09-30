الأوقاف تطالب خطباء مساجد طرابلس المركز الحديث عن ذكرى المولد النبوي بأنه (بدعة) 

العنوان – طرابلس

طالبت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخطباء بالمساجد التابعة لوحدة أوقاف طرابلس المركز الحديث عن ذكرى المولد النبوي بأنه بدعة لا تجوز.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يدل عليه دليل صحيح صريح ولا جرى عليه عمل الصحابة ولا التابعين لهم.

وأشارت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن كلام أهل العلم تواتر في إنكار هذا الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وشدد الهيئة على الخطباء تناول التحذير من البدع وتبيين خطرها على الإسلام والمسلمين، وتبيين حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وأنه بدعة من البدع وما أنزل الله بها من سلطان.