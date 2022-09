ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الحكومة الثالثة قادمة، معتبرًا أن التهديدات بالحرب والغزو أمر مبالغ فيه.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ” الحكومة الثالثة قادمة، وتنبؤات التواصل الاجتماعي كاذبة”.

وتابع التكبالي حديثه: “التهديدات بالحرب والغزو مبالغة ورغم أن أمر الليبيين في أيادٍ ظالمة، ستكون هناك مفاجأة”.

