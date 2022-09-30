تقرير يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري العام الحالي

الوطن|رصد

بلغ حجم الإنفاق العسكري في ليبيا خلال العام الجاري حوالي 4 مليارات دولار، وهو يفوق ما تنفقه تونس، وفق تقرير لموقع “غلوبال فاير بور” الأميركي.

وبحسب التقرير، احتلت ليبيا المرتبة 52 عالميًا من ضمن 142 دولة ضمن الإحصاء بحجم إنفاق قُدِّر بـ3.4 مليار دولار في العام الجاري.

وأكد التقرير أن حجم الإنفاق لا يعكس ترتيب الدول من حيث القوة العسكرية، فتونس لا يقل حجم الإنفاق العسكري لها عن 1.1 مليار دولار مقابل ترتيبها 72 عالميًا في القوة العسكرية، وهي المرتبة نفسها لليبيا، كما أن مصر صاحبة أقوى الجيوش العربية، والـ12 عالميًا، تنفق 4.3 مليار دولار على الجيش.

وتجاوز إنفاق ليبيا العسكري، الأردن وسورية والبحرين والسودان وإريتريا والصومال، أما السعودية فتخصص أضخم ميزانية دفاع بين الجيوش العربية إذ يصل حجمها إلى 46 مليار دولار.