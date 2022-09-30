حماد يطالب الكبير بإحالة الإيرادات الواردة إلى وزارته 

العنوان – سرت

طالب وزير المالية في الحكومة الليبية أسامة حماد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بإحالة الإيرادات الواردة إلى وزارته.

وحذر حماد في خطاب موجه إلى الكبير من إحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى أية أجسام موازية.

وأكد وزير المالية أن أي إجراء خلاف ما تم ذكره سيعرض الكبير للمسائلة القانونية باعتباره الجهة التي تسيطر على موارد الدولة.

وشدد على موافاة وزارة التخطيط والمالية في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين فيه تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة ورصيد نهاية كل شهر.