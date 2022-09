اليعقوبي: استقبال عدد من السياسيين سفينة الإنزال البريطانية “اتش إم إس ألبيون” وصمة عار ومهزلة

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي مشاركة عدد من السياسيين في احتفال واستقبال سفينة الإنزال البريطانية “اتش إم إس ألبيون” وصمة عار ومهزلة.

اليعقوبي وفي تغريدة له نشرتها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت: “ما حدث يوم الأمس من تواجد سياسيين وموظفين في الدولة كمحافظ مصرف ليبيا المركزي ومشاركتهم في احتفال واستقبال سفينة الإنزال البريطانية (اتش إم إس ألبيون) في قاعدة أبو ستة (وصمة عار ومهزلة) ستسجل في تاريخ ليبيا”.

