الوطنية للنفط تكرم أعضاء مجلس إدارة المؤسسة السابقين

الوطن|رصد

استقبل اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كلّا من العضوين السابقين بمجلس الإدارة “أبو القاسم شنقير”، و”العماري محمد العماري”، بحضور “جاد الله العوكلي” عبر الدائرة المغلقة.

وتضمن اللقاء حديثًا عن تجارب أعضاء المجلس السابقين، للاستفادة من خبراتهم في مواصلة مسيرة القطاع، ودعم تواصل العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث رحّب رئيس المجلس”فرحات بن قدارة” بالأعضاء السابقين مشيرًا إلى جهودهم في المحافظة على وحدة القطاع، وسيرعملية الإنتاج في فترة صعبة واستثنائية.

وأَضاف بن قدراة قائلًا: “نحن سعداء جدًا بهذا اللقاء، وندعوكم لمباشرة عملكم كاستشاريين بالمؤسسة، ليستفيد مجلس الإدارة من خبراتكم الطويلة في مواصلة المشوار، وإنّ المؤسسة الوطنية للنفط هي للجميع”، مؤكّدًا على وجود خطط للنهوض بالقطاع، مثنيًا على دور الأعضاء السابقين في خدمة القطاع.

كما وأشاد أعضاء المجلس السابقين بحفاوة الاستقبال، وأعربوا عن تمنياتهم بالتوفيق لمجلس الإدارة المشكل وفقًا لقرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022، معلنين عن استعدادهم لتقديم خبراتهم واستشاراتهم الفنية دائمًا بهدف المحافظة على القطاع.

وأكّد الأعضاء الحاضرون للاجتماع أنّ هدف هذا الاجتماع هو إثبات وحدة وتماسك القطاع، وإبتعاده عن التجاذبات السياسية، حيث أنّ القطاع لا يتغير بتغير الإدارات العليا؛ لأنّه هدفه هو مصلحة الوطن، والمحافظة على قوت الليبيين.

وكرّم رئيس وأعضاء المجلس العضوين السابقين فيه بمناسبة إنتهاء مهامهم كأعضاء للمجلس، وسط جو من الإيجابية تؤكد على تماسك العاملين في القطاع.