فرج: ربما يتم تشكيل حكومة جديدة مهمتها تهيئة الطريق لإجراء الانتخابات

قال عضو المجلس الدولة الاستشاري موسى فرج، إن قرار مجلس النواب باستدعاء رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا يأتي لمعرفة كيف سيسير مهامه، هو إجراء منطقي لأن حكومته لم تمارس أيا من مهامها إلى الآن

وأكد فرج، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار ربما يكون خطوة لإنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية أو تمهيدا لحل آخر، قد يكون توافقا مع المجلس الأعلى للدولة بتشكيل حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية تهيئة الطريق لإجراء انتخابات تشريعية.

ولفت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للمرتبات قرار صائب، وهذا حق من حقوق المواطن.

وتابع:” الأفضل أن يصاحب هذا القرار إصلاحات أخرى في إطار خطة شاملة تضبط أسعار السلع، وربما تحسين قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الصعبة، وألا يكون ذلك للمزايدة ودغدغة عواطف الناس”.

واستطرد:” نحن نتحدث عن حقوق للمواطن وليس منة من السلطة، لكن من الصعب القيام بإصلاحات فعالة وشاملة في ظل هذا الانقسام السياسي الحالي”.