نورلاند: تقرير ديوان المحاسبة دليل على الأهمية التي تحظى بها مسائل محاربة الفساد وزيادة الشفافية 

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قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن تقرير ديوان المحاسبة يعتبر دليلا على الأهمية المطلقة التي تحظى بها مسائل محاربة الفساد وزيادة الشفافية.

وأضاف نورلاند، في كلمة له خلال حفل إطلاق مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة بتونس من قبل ديوان المحاسبة، أن الديوان يلعب دورا مهما في الرقابة والمراجعة على أعمال الحكومة ومصاريفها.

وأكد السفير الأمريكي أن تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والتأكيد على أن موارد ليبيا توزع بطريقة عادلة هو أولوية للولايات المتحدة الأمريكية لوضع مراجعات قوية.

وأشار إلى أن الشعب الليبي يعول على الديوان لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية عند المراجعة اعتمادا على أعلى المعايير.

وقال إن بلاده قدمت مساعدات فنية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساندة جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية والمحاسبة والعمل على توحيد المؤسسات الليبية.