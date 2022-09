معزب: التوجه الأمريكي سيكون عبر اجراء انتخابات على مرحلتين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن الولايات المتحدة سيكون لها اليد الطولى هذه المرة في حلحلة الأزمة الحالية، بعد أن كانت تشارك في إدارة المشهد السياسي خلف الكواليس.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن التوجه الأمريكي سيكون عبر انتخابات على مرحلتين، على أن تبقى السلطات الحالية في المرحلة الأولى بشقيها الرئاسي والتنفيذي، ويصاحب الرئاسي البرلمان الجديد حتى إنجاز الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية العام المقبل.

