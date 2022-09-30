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الزائدي: عجب العجاب أن تستقبل دولة بكل مكوناتها بارجة حربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزايدي، أنه عند زيارة البوارج الحربية لدولة لموانئ دولة مستقلة، يجب أن يستقبلها حسب الأحوال نظرائها في القوات البحرية.

وأضاف الزائدي في منشورٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لكن  العجب العجاب أن تأتي الدولة كلها تقريبًا برئاستها وبمحافظ مصرفها ووزير خارجيتها والنشطاء والاحزاب للترحيب بها، مضيفًاليس للعملاء وجوه يستحون عليها، وليس للخونة حدود يقفون عندها، مؤكدًابلادنا محتلة ولا بديل عن الكفاح لتحريرها“.

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السفينة الحربية البريطانية ليبيا مصطفى الزائدي

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الوطن الليبية

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