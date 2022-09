السني وباثيلي يبحثان التحديات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – بحث مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باثيلي تطورات الأوضاع في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال: “سعدت بلقاء عبد الله باثيلي مبعوث الأمين العام الجديد إلى ليبيا، ورحبنا ببدء مهمته كونه أول مبعوث أفريقي لليبيا، وحرصه على أن يكون أول لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك”.

وأكد الجانبان أهمية استئناف البعثة الأممية لنشاطها في ليبيا وبفاعلية لدعم القيادة والمُلكية الليبية للحل.

من جهته، أكد باثيلي أنه يتطلع للعمل قريبًا من داخل ليبيا وحرصه على اللقاء والتعاون مع جميع الأطراف والاستماع والتواصل مع جميع الليبيين من أجل دعم الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة.

